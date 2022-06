Am Dienstag tagte der Klagenfurter Gemeinderat zum letzten Mal vor der Sommerpause. In der Diskussion über den Spezialfonds ging der Bericht über die aktuelle Entwicklung der Klagenfurter Märkte, insbesondere des Benediktinermarktes, beinahe unter.

Wie bekannt, fordern mehrere Gastronomen am Freitag und am Samstag eine Verlängerung der Sperrstunde während der Sommermonate. Bürgermeister und Marktreferent Christian Scheider (TK) nahm gestern zu dieser Forderung Stellung. Die Marktabteilung habe mit den Marktbeschickern gesprochen. Eine erste Umfrage habe ergeben, dass von 20 Standlern, die eine Gastgewerbekonzession haben, elf für eine Verlängerung der Öffnungszeiten sind. Insgesamt seien aber von den 29 Betrieben am Markt (inklusive Gemüse- und Obstbauern) 18 dagegen.