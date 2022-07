Mario Hofferer ist doppelter Cocktail World Champion sowie zweifacher World Bartender of the Year, Leader of the Year und fünffacher österreichischer Staatsmeister. Seit Jahren ist sein Name aus der internationalen Mixology Szene nicht mehr wegzudenken. Als außergewöhnlich kreativer Perfektionist hat auch er aus der Not, nämlich der Corona-Krise, eine Tugend gemacht - mit hochwertigen Materialien und Ingredienzen hat der 38-Jährige, der im Alter von 17 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, neue innovative Drinks für Cocktail-Freunde enwtickelt - und das Ganze ohne das traute Heim verlassen zu müssen, nämlich für zu Hause.