Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren über die Capital Partners Management Services GmbH eröffnet. Die in der Burggasse angesiedelte Unternehmensberatung hat Schulden in Höhe von 7,6 Millionen Euro. Davon entfallen laut Kreditschutzverband 1870 drei Millionen Euro auf die CPI Beteiligungen GmbH, über deren Vermögen am 27. Juni ebenfalls das Konkursverfahren eröffnet wurde.