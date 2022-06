Klar für den Verbleib des Sport-BORGs Klagenfurt am aktuellen Standort in der Hubertusstraße mit unmittelbarer Anbindung an eine perfekte sportliche Infrastruktur spricht sich Kärntens Bildungs- und Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser aus. In einem Brief an den verantwortlichen Bildungsminister Martin Polaschek macht Kaiser deutlich, dass eine geplante Verlegung, weg von den Trainingsmöglichkeiten, in die Innenstadt nicht nur unlogisch und nicht im Interesse der Schülerinnen und Schüler ist, sondern auch das seit 25 Jahren sehr erfolgreiche Schulsportleistungsmodell Kärnten (SSLK), dass untrennbar mit dem BORG verbunden ist, gefährden würde.