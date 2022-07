Gratis-Eintritt ins Strandbad Klagenfurt für Jugendliche fix

Ab sofort können Jugendliche bis zum 18. Geburtstag in den Monaten Juni bis August ab 19 Uhr gratis in das Klagenfurter Strandbad. In den Monaten Mai und September ist der Gratis-Eintritt ab 18 Uhr möglich.