Wer im Freibacher Stausee zwischen St. Margareten im Rosental und Zell/Sele baden oder fischen will, muss derzeit ein paar Schritte mehr gehen. Die Kelag hat den Wasserstand um sieben Meter gesenkt, um Veränderungen bei den Sickerwässern in der linken Bergflanke neben dem Damm zu beobachten. Dadurch ist auch ein kleiner Teil des einst im See versunkenen Dorfes Homölisch wieder aufgetaucht.