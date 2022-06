Schülerinnen und Schüler der AHS-Oberstufe stehen nach der Martura vor wichtigen Entscheidungen hinsichtlich ihrer weiteren Bildungslaufbahn. Neben dem akademischen Bildungsweg bietet die duale Berufsausbildung berufliche Entwicklungsmöglichkeiten – auch in verschränkter Form, denn Studium und Lehre schließen einander nicht aus. Eine "Lehre nach der Matura" öffnet erste Türen in die Arbeitswelt und betriebliche Praxis und kann sogar mit einem Studium kombiniert werden.

Die Veranstaltung "Dual-Experts" im Makerspace Carinthia in der Lastenstraße 26 in Klagenfurt bietet Kärntner AHS-Maturantinnen und Maturanten am Donnerstag, 30. Juni, von 9 bis 15 Uhr exklusiv die Gelegenheit, sich über die duale Berufsausbildung zu informieren und Lehrberufe der Zukunft kennenzulernen. Die Ausstellenden warten mit zahlreichen Praxisstationen auf. Neue Trends, Technologien sowie die Digitalisierung stehen im Mittelpunkt.

Zusätzlich erhalten sie auch wertvolle Tipps zur Bewerbung, wie den Check der Bewerbungsunterlagen durch Expertinnen und Experten.