Bald geht das Schuljahr zu Ende. Für Kinder, die nicht gerne alleine lesen, hat das Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in den Sommerferien das Projekt "Kinder lesen Katzen vor" ins Leben gerufen. "Unsere Samtpfoten sind geduldige Zuhörer und ihr Zuhause ist eine ungezwungene Umgebung, in der niemand urteilt oder das Lesetempo vorgibt", heißt es im TiKo. Umgekehrt tun auch die Kinder den Katzen etwas Gutes. Denn diese brauchen viel Zuwendung, damit ihr Vertrauen in die Menschen wieder gestärkt wird. Studien haben außerdem gezeigt, dass rhythmische Stimmen auf die Tiere beruhigend wirken.

Das Projekt ist für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren geplant und startet am Montag, 4. Juli 2022 und läuft bis Ende August. Die Lesezeiten sind immer montags von 14 bis 16 Uhr jeweils eine halbe Stunde pro Kind. Es gibt die Möglichkeit, sich eine spannende Geschichte aus der Büchersammlung auszusuchen oder ein eigenes Buch mitzubringen. Eltern sind herzlich eingeladen, sich während der Lesezeit im TiKo umzuschauen. Vor Beginn der Lesestunde wird ein TiKo Mitarbeiter den Kindern den Umgang mit den Katzen näherbringen und sie während der gesamten Lesestunde betreuen.

Die Teilnahme an der Lesestunde ist kostenlos. Da die Arbeit des Landestierschutzvereins Kärnten aber größtenteils von Spenden lebt, freut sich das TiKo über jede Spende.