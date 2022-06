Viele Radfahrer nutzten das schöne Sommerwetter am Samstag für eine Ausfahrt. Dabei kam es zu einigen Unfällen, wie die Kärntner Polizei berichtet. Auf Höhe Kellerberg bei Weißenstein, Bezirk Villach-Land, war gegen Mittag eine vierköpfige Rennradgruppe auf einer Gemeindestraße unterwegs. Auf Höhe der Freizeitanlage streifte ein 49-Jähriger seinen 58-jährigen Trainingskollegen. Dieser kam in der Folge zu Sturz und wurde schwer verletzt. Die Rettung brachte ihn ins LKH Villach.

In Klagenfurt wurde eine 82-jährige Radfahrerin vom Pkw einer 70-Jährigen erwischt, als diese gerade aus einer Tiefgarage herausfuhr. Die 82-Jährige wurde verletzt und musste von der Rettung ins UKH eingeliefert werden.

Unfall auch auf einem Radweg in der Gemeinde Dellach/Drau, Bezirk Spittal: Dort überholte eine Mountainbikerin (39) einen E-Bike-Fahrer. Dieser kam nach einer Berührung zu Sturz und verletzte sich leicht. Er setzte anschließend jedoch seine Fahrt fort. Die Polizei ersucht den circa 70 Jahre alten Mann, sich unter 059133-2231 bei der PI Oberdrauburg zu melden.

Auf einer Verbindungsstraße im Gemeindegebiet von St.Georgen am Längsee, Bezirk St. Veit, kam es gegen 14 Uhr zu einer Kollision zwischen einem E-Bike, gelenkt von einem 54 Jahre alten Mann, und einem Pkw, gelenkt von einem 19-jährigen Mann. Dieser war von einem Zufahrtsweg in die Straße eingebogen. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.