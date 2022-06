Unter dem Motto "United in Pride" fand am gestrigen Samstag die Regenbogenparade in Klagenfurt statt. Der farbenfrohe Umzug sollte die LGBTIQ-Gemeinschaft (Lesbian – Gay – Bisexual – Transgender – Intersexual – Queer und alle weiteren Geschlechtsidentitäten) und deren Forderung nach Gleichberechtigung sichtbar machen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein "Queer Klagenfurt". Gerechnet wurde mit 500 Personen, letztendlich nahmen mehr als Tausend daran teil, und zogen über den Theaterplatz Richtung Ring und schließlich in den Lendhafen. Laut Auskunft der Polizei kam es zu keinen Zwischenfällen.