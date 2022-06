Wer hätte gedacht, dass es der Klagenfurter Flughafen im Jahr 2022 noch in die Schlagzeilen schaffen wird, weil sich die Menschenmassen am Gelände tummeln? Wohl die wenigsten. Doch der Flughafenbetriebsgesellschaft ist mit dem Tag der offenen Türe am vergangenen Freitag, 24. Juni, ein echter Coup gelungen. Das müssen sich wohl selbst die Kritiker von Mehrheitseigentümer Lilihill eingestehen.