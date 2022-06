Freitagabend fiel der Startschuss für den "After Work Markt 3.0". Bei chilligem DJ-Sound und der Livemusik von "Taft Funk" genossen die zahlreichen Besucher das besondere Ambiente am abendlichen Benediktinermarkt. Mit den Events unter freiem Himmel werden vor allem für die von Corona leidgeprüfte Gastronomie wichtige Akzente gesetzt. Und die Eröffnung zeigte einmal mehr, dass die Veranstaltung sowohl von den Gastronomen am Markt als auch von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Beim Auftakt gesehen wurden unter anderem: STW-Sprecher Harald Raffer, Franz Ahm von der Wirtschaftskammer, Rechtsanwältin Astrid Wutte-Lang, Bürgermeister Christian Scheider, ORFler Michael Götzhaber und viele andere mehr.

Für das Programm beim "After Work Markt" sorgt in bewährter Manier Marina-Anna Virgolini vom Stereo-Club: An Veranstaltungsfreitagen startet ab 16 Uhr DJ-Sound, ab 19 Uhr gehört die Bühne jungen Klagenfurter Bands.

Termine & Programm

1. Juli – Popwal im Duo

8. Juli – Katie Cassidy Trio

26. August – Vanessa Dollinger & Meli Stein

2. September – Gran Turismo

9. September – Acoustica



Alle Informationen auf https://www.afterwork-klagenfurt.at