Ein weiteres heißes Sommerwochenende steht der Klagenfurter Bevölkerung bevor. Viele suchen Abkühlung im Wörthersee. Doch die Anzahl an frei zugänglichen Badestellen ist rar, was nun die Klagenfurter Grünen auf den Plan ruft. Sie fordern für Jugendliche einen kostenlosen Eintritt ab 18 Uhr und die Einführung eines Jugendtarifs.

Derzeit kommen Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren nach 18 Uhr gratis ins Strandbad. Ältere Jugendliche zahlen für den Eintritt denselben Preis wie Erwachsene: 2,30 Euro (online oder Automat) oder 2,40 Euro (an der Kasse). "Selbst wenn man sich kurz vor Badeschluss noch rasch im See abkühlen möchte, zahlt man noch Eintritt. Für Jugendliche zwischen 16 und dem vollendeten 18. Lebensjahr gibt es laut Preisliste zwar ein Saisonkartenangebot, aber keine eigenen ermäßigten Tarife", kritisiert Klubobmann Philipp Smole. Stellvertretend für seine Partei fordert er daher kostenlosen Eintritt für Jugendliche ab 18 Uhr und die Einführung eines Jugendtarifs: "Baden darf kein Luxus sein", so der Appell.

Die Stadtwerke können dem Vorschlag mangels Finanzierbarkeit wenig abgewinnen. "Unsere Bademeister und Kassiererinnen sind auch nach 18 Uhr noch im Strandbad vor Ort", sagt STW-Vorstand Erwin Smole. Man müsse auf die Bilanz achten, das Strandbad sei derzeit ohnehin ein Abgangbetrieb.

Die Grünen sehen nun die Stadtpolitik gefordert, für den finanziellen Ausgleich in die Presche zu springen und werden bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag einen selbstständigen Antrag dafür einbringen.