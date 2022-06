Der heutige Tag beginnt für Verena Wagner wohl mit einer gehörigen Portion Lampenfieber. Als Siegerin des „Rock The Island-Contests“ wird die gebürtige St. Veiterin am Nachmittag die große Ö3-Bühne am Donauinselfest in Wien rocken. Auch Stars wie Nico Santos oder Mathea werden dort auftreten. Wagner steht seit ihrem 10. Lebensjahr auf der Bühne. 2017 startete sie ihre Karriere als Dialektsängerin, 2021 erschien ihr Debüt-Album „Nirgendwohin“. Beachtliche Radioerfolge landete sie u. a. mit den Songs „Windradl“ und „Heast du mi“. Der heutige Auftritt ist für sie der größte ihrer bisherigen Karriere, und hat daher eine besondere Bedeutung: „Für mich ist er Abschluss und Neubeginn zugleich“, sagt die 33-Jährige. Als sie vor sieben Jahren den Weg in die Selbstständigkeit wagte, wusste sie nicht, wohin dieser sie führen würde. Zu Beginn war sie mit viel Ungewissheit konfrontiert.

Das dürfte sich spätestens jetzt gelegt haben. „Alles hat sich gefügt“, ist Wagner erleichtert. Mit dem Auftritt beim Donauinselfest beginnt für sie ein neuer künstlerischer Prozess. „Vielleicht auch der Beginn einer neuen Ära“, sagt die Wahl-Klagenfurterin. „Es bleibt spannend!“