Die gute Nachricht: Jener Mann (20), der in der Nacht auf Donnerstag beim Polizei-Einsatz in Keutschach von einem Cobra-Beamten angeschossen worden ist, ist außer Lebensgefahr. "Sein Zustand ist stabil und er ist ansprechbar", sagt Krankenhaus-Sprecherin Nathalie Trost. Vieles in dem Fall ist noch nicht geklärt: Etwa, wie es zu den Schüssen gekommen war, und ob der 20-Jährige tatsächlich eine Schusswaffe hatte, wie er behauptet hat. Die Ermittlungen hätten erst begonnen, so Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.