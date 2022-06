Ein Arbeitsunfall hat sich Freitagfrüh auf einer Baustelle in Sittersdorf ereignet. Es war gegen 8 Uhr als ein Arbeiter aus Klagenfurt im Auftrag seines Arbeitgebers mit Arbeiten an einer Holzaußenfassade eines noch im Rohbau befindlichen Hauses beschäftigt war. Der 22-Jährige stand auf einer von ihm aufgestellten Aluleiter. In der rechten Hand hielt der Mann einen Nagelapparat. Plötzlich verlor er das Gleichgewicht. Der Klagenfurter stürzte aus einer Höhe von rund 2,5 Metern zu Boden und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Durch die Hilfeschreie wurden seine Arbeitskollegen – sie waren mit Innenarbeiten des Holzrohbaues beschäftigt – auf den Verunfallten aufmerksam. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Arbeiter mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.