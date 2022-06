Jedes Jahr fahren hunderte Motorradfahrer mit ihren Harleys durch Österreich und sammeln, gemäß ihres Mottos "Laut für die Leisen, stark für die Schwachen", spenden für Kinder mit Muskelerkrankungen. Am Donnerstag hielten die Charity-Biker in Klagenfurt an. Gut 150 Motorräder parkten am Neuen Platz und wurden von der Klagenfurter Bevölkerung sowie der Stadtpolitik begrüßt. Die Stadt Klagenfurt und die Stadtrichter überreichten Peter Reitzl, dem Präsidenten des Charity-Fonds, zudem Schecks zu je 1000 Euro.