Die 33-jährige Sandra Unterweger aus Klagenfurt kämpft um ihr Leben. Sie ist zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Seit 24. Mai 2022 ist die junge Mutter wieder in stationärer Behandlung im Klinikum. Aktuell wird sie mittels Chemotherapie behandelt, sie benötigt jedoch eine Stammzellenspende. Heute zwischen 12 und 17 Uhr läuft in der Feschnigstraße 78 eine Typisierungsaktion. Je mehr Menschen daran teilnehmen, umso größer ist die Chance, einen passenden Spender zu finden. An der Aktion teilnehmen können alle, die gesund und zwischen 17 und 45 Jahre alt sind.