Zu einem wilden Raufhandel kam es am Donnerstag um 19.45 Uhr am Klagenfurter Bahnhof. Die alarmierte Polizei geht derzeit von insgesamt acht Personen aus – darunter eine Völkermarkterin (25) sowie vier Männer aus Graz (18), dem Bezirk Wolfsberg (18), dem Bezirk Völkermarkt (33) und Klagenfurt (20). Die anderen Beteiligten konnten noch vor Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung fliehen.

Die Männer aus Graz und Klagenfurt wurden bei dem Zwischenfall verletzt, verzichteten aber auf medizinische Versorgung. Noch ist unklar, warum es zu der Schlägerei gekommen ist. Auch nach den weiteren Beteiligten wird aktuell gefahndet.