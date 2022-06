Und wieder wurde ein Kärntner Opfer von Online-Betrügern: Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land suchte bereits im September 2021 im Internet nach privaten Kreditgebern. Er wurde von einem Mann kontaktiert, der ihm einen Kredit in der Höhe von 6000 Euro anbot. In weiterer Folge eröffnete der 32-Jährige ein Konto bei einer Onlinebank und gab dem vermeintlichen Kreditgeber die Kontodaten bekannt.

In weiterer Folge wurde der Mann dazu überredet, mehrmals Gebühren und Bereitstellungskosten in Form von Überweisungen in der Höhe von 100 bis 300 Euro zu bezahlen. Das versprochene Darlehen wurde jedoch nie ausbezahlt. Insgesamt entstand ein finanzieller Schaden von mehreren tausend Euro. Der Mann erstattete am 20. Juni 2022 Anzeige bei der Polizei.