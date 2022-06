Die 12. Juni auf ihrem Anwesen in Maria Wörth verstorbene Mäzenin und Kunstsammlerin Heidi Goëss-Horten (81) wird am Freitag um 14 Uhr in der Hubertuskirche in Sekirn beigesetzt. Damit findet die Milliardärin ihre letzte Ruhestätte an der Seite ihres 1987 verstorbenen Mannes und "Kaufhaus-Königs" Helmut Horten. Ursprünglich war geplant gewesen, dass Egon Kapellari die Einsegnung vornimmt. Er war 1982 bis 2001 Diözesanbischof der Diözese Gurk-Klagenfurt und hatte die Heilige Messe bei der Beisetzung von Helmut Horten gelesen. Die Einsegnung am Freitag wird aber der aktuelle Bischof, Josef Marketz, durchführen.

Helmut Horten hatte bereits zu Lebzeiten die letzte Ruhestätte für sich und seine Ehefrau geplant: Versteckt und umzäunt oberhalb der Horten-Villa in Sekirn/Maria Wörth in der St. Hubertuskirche. Für die Öffentlichkeit ist das Areal nicht zugänglich, vielmehr wird erwartet, dass es am Freitag von Securitys streng bewacht wird.

Fixe Gästeliste

Es gibt eine fixe Gästeliste und die ist handverlesen, der Zutritt ist nur mit Parte gestattet. Alles soll sehr familiär ablaufen. Die Familie Goëss wird natürlich anwesend sein, auch Vertreter des Präsidiums von Eishockey-Rekordmeister KAC und angeblich auch einige Spieler.