Die Wirtschaft leidet nach wie vor unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie - auch in der Landeshauptstadt und den Umlandgemeinden. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 wurden im Bezirk Klagenfurt/Klagenfurt Land 17 Insolvenzverfahren über Unternehmen eröffnet. Weitere 22 Insolvenzanträge führten mangels Vermögens der Schuldner zu nicht eröffneten Verfahren. "In Summe waren 39 Unternehmen mit Passiva von rund 6,3 Millionen Euro insolvent. Dies bedeutet eine Steigerung von fast 144 Prozent gegenüber dem Vorjahr", weiß Barbara Wiesler-Hofer vom KSV1870. Nur zum Vergleich: Im ersten Halbjahr des Vorjahres wurden 16 insolvente Unternehmen gezählt.