Wer sie einmal gesehen hat, vergisst sie so schnell nicht: Daniel und Raphael Niederer stechen mit ihren lockigen Haaren gleich zwei Mal aus der Menge. "Ja, mittlerweile erkennen uns schon Leute auf der Straße", freuen sich die beiden. Das liegt aber natürlich nicht nur am Aussehen der Zwillinge, sondern vor allem an der Musik, die sie mit ihrer Band "Blowing Doozy" arrangieren.