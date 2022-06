Die Handtasche fest umklammernd, zitternd und sichtlich angespannt saß Donnerstagvormittag eineinhalb Stunden lang eine junge Frau im Zuhörerbereich des Saals 225 im Kärntner Landesgericht und hörte zu, was ihr fünf Jahre lang angetan wurde. Vor Richter Gernot Kugi, Beisitzer Christian Liebhauser-Karl und den Schöffen musste sich nämlich ihr Vater Andreas B. (37) des schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung an seiner Tochter verantworten. Und sollte am Ende nach gerade einmal 14-minütiger Beratung dafür eine Haftstrafe von zwölf Jahren - nicht rechtskräftig - ausfassen.