Immer wieder rücken Kärntner Feuerwehren zu Tierrettungen aus. Am Mittwoch war die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal in tierischer Mission unterwegs. Am Nachmittag wurden die Feuerwehrleute alarmiert, weil ein Kätzchen im Radkasten eines Pkw eingeklemmt war.

Den Kameraden gelang es, durch Abmontieren des Rades, die junge Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Das Tier blieb unverletzt und wurde dem Tierheim Garten Eden in Klagenfurt übergeben.