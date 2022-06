Corona begleitet uns weiterhin. Trotzdem ist es gerade in den Sommermonaten wichtig, die Jugend wieder zurück zu Sport und Bewegung zu bringen. Hier setzt die Landeshauptstadt eine neue Initiative. Von Mitte Juli bis Ende August können Mädchen und Burschen im Alter von 5 bis 15 Jahre an den "Klagenfurt Sport Fußballcamps 2022 – by Capelli Sport" teilnehmen. Egal, ob sie schon bei einem Fußballverein sind oder nicht.