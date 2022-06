Auf der Kreuzung Rotschitzenstraße und Am Birkengrund in Klagenfurt kam es am Mittwoch um 7.40 Uhr zu einem Unfall. Ein Klagenfurter (16) wollte mit seinem Moped auf der Rotschitzenstraße Richtung Süden die Kreuzung geradeaus queren. Gleichzeitig war eine Frau (49), ebenfalls aus Klagenfurt, mit ihrem Wagen auf der Straße Am Birkengrund unterwegs und wollte links abbiegen. Wegen eines Wagens vor ihr hielt die Lenkerin ihr Fahrzeug kurz an, bevor sie in die Kreuzung einfuhr und den Mopedfahrer erwischte.

Der Jugendliche stürzte laut Polizei auf die Fahrbahn und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Sein Moped schlitterte weiter und landete schließlich im Bachbett des Kehrbaches. Das Zweirad des Burschen wurde von dessen Vater sowie einer Polizeistreife geborgen. Durchgeführte Alkotests waren negativ.