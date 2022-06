Dass die HTL1 Lastenstraße in Kärnten als Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit, erneuerbarer Energien und E-Mobilität gilt, ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. So läuft das

wissenschaftliche Projekt "Greenschoolenergy", welches sich mit der Erforschung urbaner Hotspots beschäftigt, mittlerweile seit zwei Jahren sehr erfolgreich.