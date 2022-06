Obwohl er getrunken hatte, setzte sich ein Klagenfurter (46) am Dienstag hinter das Steuer seines Wagens und war gegen 20 Uhr auf der Miegerer Landesstraße (L 100) Richtung Gurnitz unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf das Bankett und kam von der Straße ab. In weiterer Folge krachte er gegen einen Baumstumpf. Der Aufprall war so stark, dass sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegend im angrenzenden Bachbett zum Liegen kam.

Der Mann konnte trotz Kopfverletzungen unbestimmten Grades das Fahrzeug selbst verlassen, eine nachkommende Lenkerin (42), die den Unfall beobachtete, verständigte laut Polizei die Rettungskräfte. Diese brachten den Verunfallten ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt.

Neben den Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein standen die Freiwilligen Feuerwehren Ebenthal und Grafenstein mit zwei Fahrzeugen und 30 Mitgliedern im Einsatz.