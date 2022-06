Am Dienstag gegen 11.30 Uhr war ein 78-jähriger Klagenfurter allein damit beschäftigt, mittels Leiter und Säge die Äste an einem Baum auf seinem Grundstück zu stutzen. In einer Höhe von rund fünf bis sechs Metern stellte er sich mit dem Fuß auf einen Ast. Plötzlich brach dieser. Der Klagenfurter fiel durch die Baumkrone hindurch auf den Boden.

Er wurde erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.