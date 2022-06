Am 30. Mai um 21.55 Uhr besuchten zwei unbekannte Männer einen Selbstbedienungsladen im Bezirk Klagenfurt. Dort gaben sie vor, Lebensmittel an der Kasse zu scannen und via Bankomaten zu bezahlen. Der Einkauf wurde aber am Bildschirm abgebrochen und in weiterer Folge nicht bezahlt. Aufgrund der Überwachungskamera konnte ein 21-jähriger Klagenfurter und ein 17-jähriger Bekannter - ebenfalls aus Klagenfurt - ausgeforscht werden.

Der 21-Jährige ist zu dieser und weiteren Betrugshandlungen in Selbstbedienungsläden und Hofläden im Großraum St. Veit und Völkermarkt geständig.