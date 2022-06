Heute, am 21. Juni, kurz nach zehn Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt durch die Klagenfurter Innenstadt. An einem Zebrastreifen wollte er einem Passanten den Vorrang lassen, dieser jedoch beabsichtigte nicht die Straße zu queren. Als der Pkw-Lenker seien Fahrt fortführte, übersah er eine 77-Jährige von rechts kommende Frau aus Tirol und verletze diese leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht.