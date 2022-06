Wegen der Coronapandemie musste Rapper Ian Jules in den vergangenen zwei Jahren auf sämtliche Liveauftritte verzichten. In dieser Zeit verlagerte er seine Kreativität in seinen Social-Media-Auftritt und in die Produktion von neuer Musik. Am Samstag kehrt der Klagenfurter auf die Bühne zurück: Er ist der Hauptact beim "Holi Festival der Farben". Bei der Veranstaltung werden mehrere Hundert Besucher erwartet. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Jules: "Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Nach so langer Zeit wieder vor Publikum auftreten zu können, und noch dazu vor einer so großen Menge, das macht meine Seele glücklich!"