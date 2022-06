In Indien begeht man das "Holi Festival" jeden Frühling. Seit 2012 gibt es die Feste in abgewandelter Form auch in Europa. In Klagenfurt feierte die Veranstaltung im Jahr 2014 Premiere. Am kommenden Samstag, 25. Juni, findet das Festival der Farben wieder statt. Von 14 bis 21 Uhr wird am Messegelände gefeiert – und zwar unter freiem Himmel zu Musik von regionalen und nationalen DJs und Musikgruppen, darunter der Klagenfurter Rapper Ian Jules. In regelmäßigen Abständen gibt es einen "Farb-Countdown", bei dem Farbpulver in die Luft geworfen wird. Viele Besucherinnen und Besucher tragen helle Kleidung, darauf sind die bunten Farben besonders gut zu sehen. Bei der Farbe handelt es sich um wasserlösliches und abwaschbares Pulver, das mit Lebensmittelfarbe versetzt wurde. Eigenes Farbpulver darf nicht mitgebracht werden.