Am kommenden Freitag lädt der Klagenfurter Flughafen zu einem Blick hinter die Kulissen ein: Der Tag der offenen Tür beginnt um 11 Uhr und dauert bis 18 Uhr. In dieser Zeit stellen sich Organisationen und Vereine vor, die am Airport Klagenfurt beheimatet sind: Flugvereine, Reiseveranstalter, Austrocontrol, Helikopter der Flugpolizei, Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr und andere. Es wird außerdem Auskünfte über den Sommerflugplan (Linien- und Charterflugverbindungen ab Klagenfurt) geben. Das österreichische Bundesheer informiert über die Pilotenausbildung.