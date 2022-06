Digitalisierung. Das Wort ist derzeit in aller Munde. Allerdings hängt Kärnten hier in vielen Bereichen deutlich hinterher. Bargeldlos und online bezahlen? Selbst das ist noch in allzu vielen Bereichen nicht möglich. Hinzu kommt die mangelnde Verknüpfung von für den Bürger relevanten Informationen im Netz. Ein mühsames Zusammensuchen und Kombinieren von Informationen, sofern diese überhaupt online auffindbar sind, ist die Folge.