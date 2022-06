Im Vorjahr feierte die Theatergruppe Komödie 9020 mit dem Projekt "Theater am See" Premiere und erfüllte sich damit ihren ganz persönlichen Sommernachtstraum. In einer eigens aufgebauten Open-Air-Arena neben der Schiffsanlegestelle in Maria Wörth wurden 18 Vorstellungen von "Ein Traum von einer Hochzeit" aufgeführt. In diesem Jahr geht der Traum weiter, am Donnerstag geht das "Theater am See" in die zweite Runde – mit einer Neuerung: In diesem Jahr darf nämlich zweimal herzhaft gelacht werden. Zwei österreichische Erstaufführungen kommen in diesem Jahr auf die Bühne – "Falscher Tag, falsche Tür" und "Meine Braut, sein Vater & ich".