Seit 2007 besteht am Lendkanal in Klagenfurt ein Kinomuseum, das sich der Geschichte des Films und des Kinos verschrieben hat. Mit besonderem Interesse wird die Entwicklung des Mediums in Kärnten, insbesondere Klagenfurt nachgezeichnet. In mehr als 125 Jahren

Kinogeschichte – die erste Kinovorstellung in Klagenfurt hat 1896 stattgefunden – haben sich Veränderungen ergeben. In zahlreichen Sonderschauen wird jedes Jahr an ein besonderes Ereignis der Film- und Kinogeschichte erinnert. Die Anfänge der Kinematographie, das

erste ständige Kino in Klagenfurt, die Geschichte des Amateurfilms - all dies und viele weitere Themen wurden in diversen Sonderschauen präsentiert.