Diebe trieben gestern Sonntag, 19. Juni, bzw. in der Nacht auf Montag, 20. Juni, in und um Klagenfurt ihr Unwesen. Als erstes erwischte es einen 36-jährigen Mann aus Krumpendorf. Ein bis dato unbekannter Täter stahl gestern gegen 12.30 Uhr sein mit einem Fahrradschloss gesichertes und am Fahrradständer versperrt abgestelltes, hochpreisige Mountainbike der Marke OCCAM H20 vor dem Parkbad in Krumpendorf. In der Folge fuhr der Dieb mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Klagenfurt. Der Wert des gestohlenen Fahrrades beträgt mehrere Tausend Euro.