Am 21. Juni beginnt heuer der astronomische Sommer. Die Sonne interessiert das aber allem Anschein nach wenig: Bis zu 33 Grad wurden am Sonntag in Kärnten gemessen. In Spittal/Drau war es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) um 16 Uhr und auch um 17 Uhr so heiß. 32,9 Grad hatte es um 17 Uhr in Villach, 32 Grad in Klagenfurt und 31,9 Grad in Ferlach.