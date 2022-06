Die am Sonntag auf ihrem Anwesen in Maria Wörth verstorbene Mäzenin und Kunstsammlerin Heidi Goëss-Horten (81) wird am Freitag um 14 Uhr in der Hubertuskirche in Sekirn beigesetzt. Damit wird die Milliardärin ihre letzte Ruhestätte an der Seite ihres 1987 verstorbenen Mannes und "Kaufhaus-Königs" Helmut Horten finden. Ursprünglich war geplant gewesen, dass Egon Kapellari die Einsegnung vornimmt. Er war 1982 bis 2001 Diözesanbischof der Diözese Gurk-Klagenfurt und hatte die Heilige Messe bei der Beisetzung von Helmut Horten gelesen. Nun einigte man sich darauf, dass der aktuelle Bischof, Josef Marketz, die Einsegnung durchführt.