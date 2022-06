Der Bachmannpreis 2022 ist der beste Beweis, dass Literatur eine Stadt beleben kann: Das Rahmenprogramm ("Salon Inge" genannt) hat neben Literatur auch Musik zu bieten. Am 22. Juni um 19 Uhr heißt es in der Villa For Forest am Klagenfurter Viktringer Ring 21 "Musikdurchflutete Literatur": Karen Asatrian, Richard Klammer und Mladen Savic zeigen, was sie können. Nicht unspannend dürfte "A Song for Ingeborg" am 23. Juni um 20 Uhr im Lendhafen werden: Tex Rubinowitz und Maik Novotny laden zum Literaturpop-Quiz.