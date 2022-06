Die S37 Schnellstraße sorgt immer wieder für gefährliche und spektakuläre Unfälle. So auch am Freitag. Gegen 18.15 Uhr befand sich eine 22 Jahre alte Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan in ihrem PKW am Weg Richtung Klagenfurt.

Im Bereich Zollfeld in der Gemeinde Maria Saal kam sie rechts von der Straße ab und fuhr gegen eine Leitschienenabsenkung. Dabei wurde der PKW in die Höhe geschleudert und überschlug sich mehrmals, bis das Fahrzeug anschließend auf den Rädern auf der Überholspur zum Stillstand kam.

Die Lenkerin und ihre 19-jährige Beifahrerin erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.