Bis zu einer Stunde Wartezeit mussten Autofahrer am Freitag vor dem Karawankentunnel bei der Einreise nach Österreich in Kauf nehmen, am Samstag waren es bis zu eineinhalb Stunden, wie die Antenne Kärnten auf ihrer Webseite meldete. Und heute, Sonntag, braucht man hier auch schon wieder eineinhalb Stunden länger. Grund sind Bauarbeiten auf slowenischer Seite. Bei der Ausreise nach Slowenien war ebenfalls ein wenig Geduld gefragt. Reisende brauchen 5 Minuten länger.