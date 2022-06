Von einem "grob fahrlässigen Umgang mit Steuergeld" spricht die Klagenfurter FPÖ, wenn es um den Klagenfurt-Spezialfonds geht. In diesem liegen derzeit 134 Millionen Euro. Davon waren aber aufgrund der aktuellen Marktsituation im April 2,29 Prozent, also rund drei Millionen Euro, weg. Stadtparteiobmann Gernot Darmann (FPÖ) wittert rechtswidrige Spekulationen; auch aufgrund der Tatsache, dass sich in diesem Fonds das 50-Millionen-Euro-Darlehen für das neue Hallenbad befindet.