Ja, die körperbetonte Sportart Rugby, die in Ländern wie Südafrika, Neuseeland oder Frankreich als Nationalsport gilt, wird nicht nur an Land praktiziert, sondern auch Unterwasser. Einer, der das Spiel besonders gut beherrscht, ist David Schawarz. Er hat sich für die Unterwasser-Rugby (UWR) Europameisterschaft dieses Jahr in Norwegen qualifiziert. Der Klagenfurter wurde in das Nationalteam berufen.