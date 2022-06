Ein viel diskutiertes Thema in Klagenfurt sind die Öffnungszeiten am Benediktinermarkt. Derzeit dürfen die Gastrostände freitags und samstags bis 17 Uhr offen haben. Für viele Gastronomen ist das zu kurz. Sie wollen die Sperrstunde an Sommerwochenenden auf 21 Uhr ausdehnen.