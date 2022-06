Erfolg für die Abteilung Suchmittel des Kriminaldiensts beim Stadtpolizeikommando Klagenfurt. Nachdem mehrere Hinweise eingelangt waren, wonach in einer Wohnung in Klagenfurt Heroin verkauft werden würde, legten sich die Experten auf die Lauer.

Am 28. März wurden die Bewohner dieser Wohnung - eine 25-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann - im Stadtgebiet beim Verkauf von Heroin auf frischer Tat gefasst und festgenommen. Zeitgleich wurde als mutmaßlicher Mittäter auch ein 32 Jahre alter iranischer Staatsangehöriger, der ebenfalls in Klagenfurt lebt, festgenommen.

Bei der Einvernahme zeigte sich der iranische Staatsagehörige schließlich gesändig, bei mehreren Beschaffungsfahrten rund 400 Gramm Heroin aus Wien nach Klagenfurt gebracht und der 25-jährigen Klagenfurterin gewinnbringend weitergegeben zu haben. Im Zuge der nach den Festnahmen durchgeführten Haus- und Personsdurchsuchungen wurden insgesamt 188 Gramm Heroin, Streckmittel und Waagen gefunden und sichergestellt.

Das sichergestellte Suchtgift hat laut Polizei einen Wert von etwa 15.000 Euro.

Dealer sind selber abhängig

Das Dealer-Pärchen wird verdächtigt, im Zeitraum von Frühjahr 2021 und bis Ende März 2022 gemeinsam insgesamt rund 300 Gramm Heroin an mehrere Konsumenten aus Klagenfurt und Villach verkauft zu haben.

Die 25-jährige ist auch verdächtig, sechs Gramm Kokain im Wert von etwa 600 Euro verkauft zu haben. Das bestreitet die Frau allerdings - wie auch alle anderen Vorwürfe. Ihr "Partner" ist zumindest teilgeständig.

Der iranische Staatsangehörige und die junge Frau wurden bereits am 29. März in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und befinden sich dort weiterhin in Untersuchungshaft. Der 30-jährige Klagenfurter wurde nach seinem Teilgeständnis enthaftet und wird auf freiem Fuß angezeigt.

Sämtliche Beschuldigten sind heroinsüchtig und haben die Taten zum Teil zur Finanzierung der eigenen Sucht ausgeführt.