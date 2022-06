Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit sind die Worte der Stunde, auch in Klagenfurt. Die Stadt macht nun den nächsten Schritt, um umweltfreundlicher und nachhaltiger zu werden. Denn gewöhnliche Friedhofskerzen sind normalerweise in Plastik gehüllt. In Klagenfurt will man dem aber entgegenwirken, indem die 15 Automaten an den sieben städtischen Friedhöfen mit plastikfreien Kerzen befüllt werden.