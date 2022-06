Weil mehrere Männer in einem Garten randaliert haben sollen, wurde Donnerstagabend die Polizei alarmiert. Gegen 19 Uhr trafen die Beamten am Einsatzort einen in Klagenfurt lebenden Bosnier an. Bei der Befragung zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und beruhigte sich laut Polizei auch trotz mehrmaliger Festnahmeandrohung nicht. Schließlich klickten für ihn die Handschellen. Ein durchgeführter Alko-Test ergab eine "starke" Alkoholisierung.

Der Mann wurde vorübergehend ins Polizeianhaltezentrum gebracht, wo er am Freitag einvernommen wird. Eine Anzeige folgt.